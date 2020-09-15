Родителям, которые еще не обращались за выплатой на детей до 16 лет, необходимо подать заявление до 30 сентября
За период действия Указов* Президента РФ кузбасским семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет, было выплачено около 10 миллиардов рублей. Сегодня в регионе почти все родители получили данные средства в качестве дополнительной поддержки в период борьбы с коронавирусной инфекцией.
ОПФР по Кемеровской области - Кузбассу напоминает семьям, которые ещё не обратились за выплатами на детей до 16 лет, производимыми в связи с пандемией, что заявление необходимо подать в срок по 30 сентября 2020 года включительно. Это можно сделать в личном кабинете на портале Государственных услуг
О необходимости подать заявление возможных получателей выплат информируют не только специалисты территориальных органов ПФР, но и представители муниципальных образований области. Также информация об этом доводится до граждан через работодателей региона.
Напомним, ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев на детей до 3 лет Пенсионный фонд стал производить с апреля, с июня осуществляет единовременные выплаты в размере 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет. При этом, родители детей, родившихся в период с 1 апреля 2017 года по 30 сентября 2017 года, имеют право обратиться с заявлениями на обе выплаты – в 5 и 10 тысяч.
Подробно ознакомиться с вопросами, касающимися выплат семьям с детьми, можно по ссылке
Семьям, которые уже получили выплаты на детей, обращаться в ПФР не нужно.
*Указ Президента Российской Федерации № 249 от 7 апреля 2020 г. «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»;
Указ Президента Российской Федерации № 317 от 11 мая 2020 г. "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. N 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей";
Указ Президента Российской Федерации № 412 от 23 июня 2020 г. "О единовременной выплате семьям, имеющим детей".
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