Родителям-пенсионерам на заметку

Пенсионеры, дети которых учатся в ВУЗах на дневной форме обучения или в школах, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Размер повышения фиксированной выплаты за каждого ребенка в 2020 году равен 1895,42 руб., без повышения фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 5686,25 руб.

Указанная надбавка положена всем пенсионерам, если на их иждивении находятся нетрудоспособные дети в возрасте до 18 лет или старше, обучающихся очно в образовательных учреждениях, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет.

Нахождение несовершеннолетнего ребенка до 18 лет на иждивении родителя-пенсионера не требует доказательств. В случае если ребенку исполнилось 18 лет, для получения надбавки к пенсии одновременно с заявлением о перерасчете родители-пенсионеры должны представить документы, подтверждающие обучение детей, и документы, подтверждающие нахождение детей на иждивении. При этом, если ребенок-студент работает, то на иждивении у родителя-пенсионера он находиться не может.

Увеличению с учетом иждивенцев подлежат все страховые пенсии по старости и по инвалидности. Для повышения пенсии учитывается не более трех нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того же ребенка повышенную пенсию могут получать оба родителя.

За студентов, находящихся в академическом отпуске, родители также имеют право получать повышенную пенсию. А вот при отчислении студента из учебного заведения или переводе на заочную, вечернюю форму обучения, либо при призыве на военную службу выплата повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии его родителям-пенсионерам прекращается.

Во избежание переплат, которые в соответствии с ФЗ от 28.12.2013 № 400 будут удержаны из пенсии, необходимо незамедлительно сообщить в Управление ПФР о факте наступления вышеперечисленных обстоятельств.