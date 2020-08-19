Рога северного оленя и лося на экспорт

Во второй декаде августа предприятием ООО “Агровэй” из Кемеровской области-Кузбасса (г. Новокузнецк) в Китай отправлено авиатранспортом более 15 тонн сухих окостенелых рогов северного оленя и лося для производства сувенирной продукции. Данное сырьё закупается на Алтае и Ямале, дорабатывается (сушка, фасовка) на предприятии в г.Прокопьевск Кемеровской области-Кузбасса.
После досмотра груза сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в соответствии с требованиями Главного управления по надзору за качеством, инспекции и карантину КНР (AQSIQ) оформлен сертификат на экспортируемые в Китайскую Народную Республику рога животных и бивни мамонтов, предназначенные для производства ремесленных и сувенирных изделий.
Изделия из окостенелых рогов (люстры, торшеры, подставки и ножки для столешниц, вешалки, скульптуры, мебель и др.) пользуются большой популярностью в Китае.
Со времени внесения Россельхознадзором ООО “Агровэй” в Реестр предприятий Экспортёров в КНР было экспортировано более 60 тонн окостенелых рогов северного оленя и лося.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Мэр Новокузнецка отчитался, как проходят работы по восстановлению площади и фонтана на улице Кирова...
|
Мужчина поинтересовался, не у Москвы ли отобрали покрытие для «Шахтёра». Но мэр Кемерова уверил,...
|
В предыдущих материалах Сити-н рассказывал о сведениях из деклараций о доходах и имуществе глав...
|
Сотрудники Роспотребнадзора выдали 106 предписаний на устранения нарушений, к настоящему моменту 89...