Рога северного оленя и лося на экспорт

Во второй декаде августа предприятием ООО “Агровэй” из Кемеровской области-Кузбасса (г. Новокузнецк) в Китай отправлено авиатранспортом более 15 тонн сухих окостенелых рогов северного оленя и лося для производства сувенирной продукции. Данное сырьё закупается на Алтае и Ямале, дорабатывается (сушка, фасовка) на предприятии в г.Прокопьевск Кемеровской области-Кузбасса.

После досмотра груза сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в соответствии с требованиями Главного управления по надзору за качеством, инспекции и карантину КНР (AQSIQ) оформлен сертификат на экспортируемые в Китайскую Народную Республику рога животных и бивни мамонтов, предназначенные для производства ремесленных и сувенирных изделий.

Изделия из окостенелых рогов (люстры, торшеры, подставки и ножки для столешниц, вешалки, скульптуры, мебель и др.) пользуются большой популярностью в Китае.

Со времени внесения Россельхознадзором ООО “Агровэй” в Реестр предприятий Экспортёров в КНР было экспортировано более 60 тонн окостенелых рогов северного оленя и лося.