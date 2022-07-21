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Росгардейцы стали участниками акции "зарядка со стражем порядка"

В Калтане сотрудники Росгвардии и МВД встретились с отдыхающими детского лагеря дневного пребывания на базе школы №2. Гости провели для детей акцию – «Зарядка со стражем порядка».

 Росгвардейцы вневедомственной охраны вместе с коллегой из органов внутренних дел устроили для детей занятия по строевой подготовке и продемонстрировали приемы по самообороне.

 Гости в погонах поделись с юными кузбассовцами историями о задержании преступников, а также рассказали, как поступить на службу в полицию или Росгвардию.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
Калтан
kuzbassnews.ru
21/07/2022
Спорт
Калтан

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