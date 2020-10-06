Росгвардецы задержали похитителей имущества с территории строящегося детского сада

В городе Полысаево экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал подозреваемых, которые пытались похитить металлические трубы с территории охраняемого детского сада.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» на строящийся социальный объект. Сторож пояснил, что вызвал экипаж, когда заметил на территории посторонних лиц. Двое неизвестных несли в руках два обрезка металлической трубы. При виде работника объекта граждане бросили ношу, перелезли через ограждение и скрылись. Выяснив их приметы, росгвардейцы приступили к поискам. Спустя время экипаж в ходе патрулирования улицы Зварыгина обнаружил и задержал разыскиваемых граждан. Ими оказались неоднократно судимые местные жители 55 и 33 лет. По предварительной информации, злоумышленники намеривались похитить имущество с целью сбыта в пункте приема металлолома.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных рецидивистов сотрудникам правоохранительных органов.