Росгвардеец из Анжеро-Судженска оказал помощь пострадавшему в ДТП пешеходу

Накануне в городе Анжеро-Судженск дежурный ПЦО городского отдела вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант Пётр Грищенко пришел на помощь пострадавшему в ДТП мужчине.

В вечернее время, двигаясь по улице Горького, офицер войск правопорядка стал свидетелем аварии, в результате которой пострадал местный житель. По предварительным данным, водитель иномарки совершил наезд на пешехода, который двигался вдоль проезжей части на неосвещенном участке дороги.

Правильно оценив дорожную ситуацию, сотрудник Росгвардии предпринял первоочередные меры по оказанию помощи травмированному пешеходу, который лежал на дороге в бессознательном состоянии. Для этого офицер с помощью служебного автомобиля заслонил пострадавшего от потока транспортных средств и по каналу связи вызвал бригаду медиков вместе с сотрудниками ДПС.

До прибытия скорой помощи старший лейтенант Грищенко обеспечил безопасность пострадавшему мужчине. Травмированный пешеход был госпитализирован. Юридическая оценка участникам ДТП будет дана по результатам процессуальной проверки.