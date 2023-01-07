Росгвардеец помог горожанке оперативно разыскать пропавшего племянника

В Мариинске сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии старший прапорщик Олег Фурин в кратчайший срок разыскал без вести пропавшего 15-летнего жителя поселка Тяжин.

В вечернее время за помощью к правоохранителям обратилась местная жительница, сообщившая, что ее племянник ушел из дома в неизвестном направлении. Старший прапорщик, получив описание мальчика, приступил к его поискам. В ходе обследования городских объектов росгвардеец обнаружил разыскиваемого на автобусной остановке.

По предварительной информации, юный житель поселка Тяжин находился в гостях у тети. Спустя время ребенок, не предупредив родственницу, решил самостоятельно вернуться домой. Кузбассовец ушел из дома и отправился на автобусную остановку. Обнаружив пропажу племянника, взволнованная женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

Росгвардеец обеспечил безопасность ребенку и передал его сотруднику ПДН, после чего мальчик был доставлен заявительнице.

Фото: Росгвардия