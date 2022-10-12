Росгвардеец провел мастер-класс для юргинских школьников

В Юрге сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик Андрей Краутер стал почетным гостем военно-спортивного мероприятия «На старте» на базе школы № 14.

Мероприятие прошло для учащихся 5-7 специализированных правоохранительных классов. На школьном стадионе для ребят педагоги подготовили военно-спортивную эстафету с различными испытаниями на скорость, силу и выносливость. Сотрудник Росгвардии стал для ребят наставником на нескольких этапах, в том числе по сборке-разборке автомата Калашникова и строевой подготовке.

«Нам важно не только рассказать, но и показать подрастающему поколению, чем занимается Росгвардия. В ходе мастер-класса я рассказал детям о нашем ведомстве, какие задачи выполняют экипажи вневедомственной охраны. Особенный интерес ожидаемо проявляют мальчики – будущие защитники нашего Отечества», - рассказал сотрудник Юргинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик Андрей Краутер.

Подобные мероприятия для юргинских росгвардейцев являются доброй традицией. Стражи правопорядка регулярно встречаются со школьниками, проводят с ними профилактические беседы, участвуют во внеурочной деятельности.

Фото: Росгвардия