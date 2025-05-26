Росгвардеец рассказал кузбасским школьникам о важности своей профессии

В Анжеро-Судженске в школе №17 сотрудник Росгвардии провёл для учащихся урок мужества, посвящённый особенностям службы в войсках национальной гвардии. Представитель городского филиала вневедомственной охраны прапорщик Курьянович Егор поделился с ребятами не только теоретическими знаниями, но и наглядно продемонстрировал используемое снаряжение.

Ученики с шестого по девятый классы получили уникальную возможность узнать о деятельности Росгвардии, а также примерить защитное обмундирование, ознакомиться с принципами работы специальных средств, применяемых для борьбы с преступностью.

Прапорщик Курьянович рассказал школьникам случаи из своей практики, описал трудности, с которыми сталкиваются сотрудники при реагировании на экстренные вызовы, и объяснил, почему выбрал профессию росгвардейца. Кроме того, он продемонстрировал основные приёмы оказания первой помощи пострадавшим.

Особое внимание было уделено образовательным возможностям для тех, кто планирует связать свою жизнь со службой в Росгвардии. Школьникам рассказали о профильных высших военных учебных заведениях Росгвардии в Санкт-Петербурге, Саратове, Перми и Новосибирске, а также об условиях поступления.

«Наша цель - не просто рассказать о профессии, но и показать, насколько важна и ответственна работа сотрудников Росгвардии. Надеемся, что такие встречи станут мотивацией для ребят в выборе будущей профессии», - отметил прапорщик Курьянович.

Фото: Росгвардия