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Росгвардеец спас из горящей машины водителя в Кемеровской области

 В Анжеро-Судженске сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии сержант Дмитрий Асадчий вне рабочего времени эвакуировал из горящего автомобиля местного жителя. В дневное время росгвардеец, находясь в поселке Рудничном на улице Советской заметил отечественный автомобиль «Ока», капот которого неожиданно задымился. Правоохранитель незамедлительно эвакуировал водителя, после чего он зашел в ближайший магазин, взял огнетушитель и приступил к тушению очага возгорания. Вскоре оно было локализовано.   Владелец автомобиля поблагодарил росгвардейца за оперативно оказанную помощь. Фото: Росгвардия 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
19/08/2022
Происшествия
Анжеро-Судженск
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