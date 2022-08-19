Росгвардеец спас из горящей машины водителя в Кемеровской области

В Анжеро-Судженске сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии сержант Дмитрий Асадчий вне рабочего времени эвакуировал из горящего автомобиля местного жителя. В дневное время росгвардеец, находясь в поселке Рудничном на улице Советской заметил отечественный автомобиль «Ока», капот которого неожиданно задымился. Правоохранитель незамедлительно эвакуировал водителя, после чего он зашел в ближайший магазин, взял огнетушитель и приступил к тушению очага возгорания. Вскоре оно было локализовано. Владелец автомобиля поблагодарил росгвардейца за оперативно оказанную помощь. Фото: Росгвардия