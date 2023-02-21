Росгвардейц стали призерами соревнований по волейболу среди силовиков Кузбасса

В Кемерове на площадке спортивного комплекса Кузбасс-Арена состоялся турнир среди лучших волейболистов силовых ведомств региона.

В турнире приняли участие 8 кузбасских команд, в числе которых представители прокуратуры, полиции, МЧС, ГУФСИНа и других ведомств.

В результате упорной борьбы представители Росгвардии одержали победу в трех матчах из пяти, дойдя до полуфинала. По итогу соревнований росгвардейцы заняли третье место, уступив представителям МЧС и ФСИН.

Победителей и призеров чемпионата наградили почетными грамотами турнира.

Фото: Росгвардия