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Росгвардейц стали призерами соревнований по волейболу среди силовиков Кузбасса

 В Кемерове на площадке спортивного комплекса Кузбасс-Арена состоялся турнир среди лучших волейболистов силовых ведомств региона.

В турнире приняли участие 8 кузбасских команд, в числе которых представители прокуратуры, полиции, МЧС, ГУФСИНа и других ведомств.

 В результате упорной борьбы представители Росгвардии одержали победу в трех матчах из пяти, дойдя до полуфинала. По итогу соревнований росгвардейцы заняли третье место, уступив представителям МЧС и ФСИН.

 Победителей и призеров чемпионата наградили почетными грамотами турнира.

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
kuzbassnews.ru
21/02/2023
Спорт

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