Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы из Яшкино узнали о подвиге земляков в годы Великой Отечественной войны

В поселке Яшкино сотрудники филиала вневедомственной охраны Росгвардии стали участниками памятной экскурсии, организованной представителями районной библиотеки имени Саулова. Мероприятие было посвящено значимым историческим событиям и героям Великой Отечественной войны.

В ходе экскурсии росгвардейцы освежили знания о тяжёлых годах военного времени, а также узнали о подвиге земляков, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу. Экскурсоводы подробно рассказали о вкладе жителей поселка в Победу и представили информацию о Героях Советского Союза, чьи имена увековечены на памятных табличках Мемориала Памяти.

Особое внимание участников привлек рассказ о летчике Петре Будько, который 21 октября 1942 года, ведя бой над рекой Ловать у Великих Лук, был подбит и, будучи раненым, попал в плен. За время своего пребывания в плену он совершил четыре попытки побега, и лишь последняя оказалась успешной.

Во время экскурсии росгвардейцы активно задавали вопросы организаторам, обсуждали важность подобных мероприятий, особенно для молодого поколения. В завершение встречи сотрудники Росгвардии поблагодарили экскурсоводов за познавательную и тематически значимую встречу, отметив важность дальнейшего сотрудничества в патриотическом воспитании граждан.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Яшкино
kuzbassnews.ru
24/03/2025
Общество
Яшкино
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus