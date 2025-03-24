Росгвардейцы из Яшкино узнали о подвиге земляков в годы Великой Отечественной войны

В поселке Яшкино сотрудники филиала вневедомственной охраны Росгвардии стали участниками памятной экскурсии, организованной представителями районной библиотеки имени Саулова. Мероприятие было посвящено значимым историческим событиям и героям Великой Отечественной войны.

В ходе экскурсии росгвардейцы освежили знания о тяжёлых годах военного времени, а также узнали о подвиге земляков, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу. Экскурсоводы подробно рассказали о вкладе жителей поселка в Победу и представили информацию о Героях Советского Союза, чьи имена увековечены на памятных табличках Мемориала Памяти.

Особое внимание участников привлек рассказ о летчике Петре Будько, который 21 октября 1942 года, ведя бой над рекой Ловать у Великих Лук, был подбит и, будучи раненым, попал в плен. За время своего пребывания в плену он совершил четыре попытки побега, и лишь последняя оказалась успешной.

Во время экскурсии росгвардейцы активно задавали вопросы организаторам, обсуждали важность подобных мероприятий, особенно для молодого поколения. В завершение встречи сотрудники Росгвардии поблагодарили экскурсоводов за познавательную и тематически значимую встречу, отметив важность дальнейшего сотрудничества в патриотическом воспитании граждан.

Фото: Росгвардия