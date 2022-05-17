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Росгвардейцы нашли потерявшегося 8-летнего ребенка в Кузбассе

В Осинниках экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего прапорщика Владимира Вараксина и прапорщика Дмитрия Томилина помогли вернуть домой потерявшегося 8-летнего мальчика.

Днем стражи правопорядка получили ориентировку на пропавшего несовершеннолетнего ребенка, который не вернулся домой после поездки на самокате. Выяснив приметы мальчика, росгвардейцы приступили к поискам и спустя время обнаружили разыскиваемого на одной из городских улиц.

 По предварительной информации, юный горожанин не вернулся домой в назначенное время, и обеспокоенная мама ребенка обратилась за помощью к правоохранителям. Выяснилось, что мальчик во время прогулки заблудился и не смог отыскать обратную дорогу.

 Обеспечив безопасность ребенку, стражи правопорядка вернули пропавшего благодарным родителям.

 

 

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kuzbassnews.ru
17/05/2022
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Осинники
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