Росгвардейцы нашли потерявшегося 8-летнего ребенка в Кузбассе

В Осинниках экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего прапорщика Владимира Вараксина и прапорщика Дмитрия Томилина помогли вернуть домой потерявшегося 8-летнего мальчика.

Днем стражи правопорядка получили ориентировку на пропавшего несовершеннолетнего ребенка, который не вернулся домой после поездки на самокате. Выяснив приметы мальчика, росгвардейцы приступили к поискам и спустя время обнаружили разыскиваемого на одной из городских улиц.

По предварительной информации, юный горожанин не вернулся домой в назначенное время, и обеспокоенная мама ребенка обратилась за помощью к правоохранителям. Выяснилось, что мальчик во время прогулки заблудился и не смог отыскать обратную дорогу.

Обеспечив безопасность ребенку, стражи правопорядка вернули пропавшего благодарным родителям.