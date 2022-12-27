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Росгвардейцы нашли троих пропавших граждан в Кузбассе

 За минувшие выходные в Кемеровской области при содействии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии были найдены трое без вести пропавших местных жителей.

В городе Топки в ночное время стражи правопорядка на маршруте патрулирования улицы Полевой обнаружили подходящую по приметам из ориентировки женщину. В ходе проверки ее личности росгвардейцы выяснили, что 48-летняя топкинка находится в розыске как без вести пропавшая. По предварительной информации, женщину разыскивал пожилой отец, который в течение нескольких дней не мог связаться с дочерью и обратился к правоохранителям за помощью.

 В то же время в поселке Тяжин сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по сигналу коменданта общежития приступили к поискам потерявшегося студента. В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили подходящего под описание молодого человека, которым оказался разыскиваемый 18-летний житель Новокузнецка. По предварительным данным, студент несколько дней не объявлялся в общежитии, работница которого обратилась за помощью к правоохранителям.

 Кроме этого, пропавшего 53-летнего мужчину обнаружили сотрудники Росгвардии в городе Березовский. Стражи правопорядка остановили для проверки личности прохожего с признаками алкогольного опьянения, которым оказался находящийся в розыске местный житель. Выяснилось, что мужчину искали друзья, которые в течение нескольких дней не знали о местонахождении приятеля.

  Для дальнейшего разбирательства всех найденных граждан сотрудники Росгвардии передали инициаторам розыска.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Березовский
Топки
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/12/2022
Общество
Березовский
Топки
Тяжин

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