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Росгвардейцы навестили труженицу тыла

Сотрудники Осинниковского отдела вневедомственной охраны Росгвардии навестили в поселке Малиновка 94-летнюю Анарину Прасковью Трофимовну. Они поздравили ветерана с новосельем и принесли ей  гостинцы.

Такие встречи с труженицей тыла уже стали доброй традицией для подразделения. Прасковья Трофимовна после смерти родных осталась одна и заботу о ней взяли стражи правопорядка. Когда были силы, бабушка жила в частном доме и росгвардейцы регулярно ее навещали, чтобы помочь по хозяйству. Теперь у нее есть своя теплая и уютная комната, но встречи с росгвардейцами не прекратились. 

С 1941 по 1945 годы Прасковья Трофимовна трудилась в колхозе в Алтайском крае. После Великой Отечественной войны труженица тыла переехала в Кузбасс, который стал для нее родным. С 1969 года до выхода на заслуженный отдых Прасковья Трофимовна работала в сторожевой службе – прообразе современной вневедомственной охраны.

Молодое поколение сотрудников Росгвардии не забывает ветерана. Стражи правопорядка регулярно навещают труженицу тыла, чтобы помочь ей в домашних делах.

Общество
Осинники
kuzbassnews.ru
10/11/2020
Общество
Осинники
Новости Кузбасса

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