Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы не допустили на рейс нарушителя общественного опрядка

 В городе Белово экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал кузбассовца, который нарушал общественный порядок и препятствовал работе автотранспортного предприятия.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» на городской автовокзал. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили и задержали мужчину с признаками сильного алкогольного опьянения, которым оказался ранее неоднократно судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу и угрозу убийством 33-летний житель поселка Новый Городок.

 По предварительной информации, один из пассажиров в алкогольном опьянении попытался приобрести билет на рейсовый автобус, минуя живую очередь. Пассажиры и работники автотранспортного предприятия попытались призвать гражданина следовать установленным правилам, однако дебошир стал проявлять агрессию к окружающим и нарушать общественный порядок. Для пресечения противоправных действий был вызван наряд Росгвардии.

 Росгвардейцы не допустили дебошира на рейс и для разбирательства передали сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под защитой силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

 

 

   Фото: Росгвардия 

Происшествия
kuzbassnews.ru
15/12/2022
Происшествия
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus