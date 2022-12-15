Росгвардейцы не допустили на рейс нарушителя общественного опрядка

В городе Белово экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал кузбассовца, который нарушал общественный порядок и препятствовал работе автотранспортного предприятия.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» на городской автовокзал. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили и задержали мужчину с признаками сильного алкогольного опьянения, которым оказался ранее неоднократно судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу и угрозу убийством 33-летний житель поселка Новый Городок.

По предварительной информации, один из пассажиров в алкогольном опьянении попытался приобрести билет на рейсовый автобус, минуя живую очередь. Пассажиры и работники автотранспортного предприятия попытались призвать гражданина следовать установленным правилам, однако дебошир стал проявлять агрессию к окружающим и нарушать общественный порядок. Для пресечения противоправных действий был вызван наряд Росгвардии.

Росгвардейцы не допустили дебошира на рейс и для разбирательства передали сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под защитой силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия