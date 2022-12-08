Росгвардейцы обеспечили безопасность фестиваля "Связь поколений" в Кузбассе

В Белове в городском физкультурно-оздоровительном комплексе Металлург прошел ежегодный спортивный фестиваль «Связь поколений» среди лиц старшего возраста и обучающихся образовательных организаций Кузбасса. Безопасность спортивных игр обеспечили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Во время фестиваля более 50 юношей и девушек 15-17 лет, а также мужчины и женщины от 50 лет и старше из 16 муниципальных образований Кемеровской области соревновались в различных видах спорта, в том числе в мини-футболе, дартсе и волейболе.

Росгвардейцы обеспечили охрану правопорядка, сохранность имущества участников и гостей фестиваля, а также поддержали земляков

Фото: Росгвардия