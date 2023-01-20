Росгвардейцы обеспечили безопасность граждан в период празднования крещения господня в Кузбассе

В Кемеровской области для защиты верующих от противоправных посягательств в период празднования Крещения Господня были задействованы силы и средства ОМОН и вневедомственной охраны Росгвардии.

Накануне сотрудники спецподразделения осуществили подготовительную работу по обеспечению безопасности на местах проведения массовых мероприятий. Кинологи ОМОН обследовали территорию церквей и других мест проведения обряда.

Во время богослужений безопасность верующих во взаимодействии с представителями органов внутренних дел обеспечили сотрудники вневедомственной охраны. Кроме этого, маршруты экипажей войск правопорядка были скорректированы с учетом приближенности к церковным объектам и местам крещенских купаний.

Сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии накануне праздничных мероприятий дополнительно провели профилактические беседы с владельцами оружия. Росгвардейцы напомнили о запрете его ношения на массовые публичные мероприятия, а также усилили контроль за объектами производства, торговли, хранения и использования огнестрельного оружия.

Фото: Росгвардия