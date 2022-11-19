Росгвардейцы обеспечили безопасность хоккейного матча в Кузбассе

В Кемерове в ледовом дворце «Химик» состоялся хоккейный матч четвертого тура 31-го чемпионата России мужской Суперлиги по хоккею с мячом между командами «Кузбасс» и «Родина» из города Киров. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 11:2.

Безопасность проведения спортивного состязания обеспечили сотрудники вневедомственной охраны. Росгвардейцы оказывали содействие в охране правопорядка на стадионе и прилегающей к ледовому дворцу территории. Нарушений в ходе массового спортивного мероприятия не допущено.

Всего на турнире побывали более двух тысяч болельщиков.

Фото: Росгвардия