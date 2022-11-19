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Росгвардейцы обеспечили безопасность хоккейного матча в Кузбассе

В Кемерове в ледовом дворце «Химик» состоялся хоккейный матч четвертого тура 31-го чемпионата России мужской Суперлиги по хоккею с мячом между командами «Кузбасс» и «Родина» из города Киров. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 11:2.

 Безопасность проведения спортивного состязания обеспечили сотрудники вневедомственной охраны. Росгвардейцы оказывали содействие в охране правопорядка на стадионе и прилегающей к ледовому дворцу территории. Нарушений в ходе массового спортивного мероприятия не допущено.

 Всего на турнире побывали более двух тысяч болельщиков.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
19/11/2022
Общество
Кемерово
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