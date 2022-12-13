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Росгвардейцы обеспечили безопасность массовых спортивных и культурных мероприятий

 В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили правопорядок в ходе проведения волейбольного матча Чемпионата России между командами кемеровским «Кузбасс» и белгородским «Белогорье» на спортивном стадионе «Арена».

Во взаимодействии с органами внутренних дел перед началом игры стражи правопорядка проверили на безопасность прилегающую территорию. В ходе матча, который посетили около двух тысяч болельщиков, росгвардейцы обеспечили правопорядок на трибунах и сохранность имущества посетителей и вверенного объекта.

 Кроме этого, в Анжеро-Судженске в Центральном парке прошел ежегодный Всероссийский зимний фестиваль народного ремесла «Сибирский валенок». Для защиты гостей праздника и их имущества были привлечены силы и средства вневедомственной охраны Росгвардии. Фестиваль собрал несколько сотен любителей народного творчества, для которых была организована концертная программа с участием местных творческих коллективов, а также проведен семейный турнир по хоккею в валенках.

 Противоправных действий на массовых мероприятиях не допущено.

 

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
13/12/2022
Общество
Кемерово
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