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Росгвардейцы обеспечили безопасность матча плей-офф Кубка России по волейболу в Кузбассе

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выполнили задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности на матче Кубка России по волейболу памяти Константина Ревы, собравшем более тысячи зрителей.

В спортивном комплексе «Арена» в рамках волейбольного турнира сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии осуществляли охрану зала и прилегающей территории, контролируя общественный порядок и обеспечивая безопасность спортсменов и зрителей. Московская команда «Динамо» одержала победу со счётом 3:0 над командой «Кузбасс».

Благодаря профессионализму и слаженной работе правоохранителей спортивное событие прошло без происшествий.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
16/04/2025
Спорт
Кемерово
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