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Росгвардейцы обеспечили безопасность матча по волейболу Чемпионата России

  Последний домашний матч уходящего года между командой «Кузбасс» и гостями из Минска «Строитель» прошел в знаменитом спортивном комплексе «Арена». В целях безопасности участников и зрителей 13-ого тура чемпионата росгвардейцы провели обследование спортивного объекта перед началом соревнований. Кроме этого, стражи правопорядка обеспечивали контроль на досмотровых мероприятиях.

  Матч завершился уверенной победой команды «Кузбасс» на белорусским «Строителем» со счетом 3:0. Нарушений общественного порядка во время матча не допущено.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
19/12/2022
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