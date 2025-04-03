Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы обеспечили безопасность матча Всероссийской хоккейной лиги в Новокузнецке

В южной столице Кузбасса сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, ОМОН «Рубеж» и лицензионно-разрешительной службы обеспечили охрану общественного порядка и безопасность участников во время матча Всероссийской хоккейной лиги.

На территории «Арены кузнецких металлургов» за игрой между местной командой «Металлург» и гостями из Магнитогорска наблюдали более 6 500 зрителей. Сотрудники Росгвардии несли службу на трибунах, в зоне досмотра и на прилегающей территории, обеспечивая соблюдение правопорядка и сохранность имущества граждан.

Благодаря скоординированным действиям правоохранителей нарушений общественного порядка зафиксировано не было. Матч завершился уверенной победой новокузнецкой команды со счётом 4:0.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
03/04/2025
Спорт
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus