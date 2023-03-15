Росгвардейцы обеспечили безопасность полуфинала Чемпионата России по хоккею с мячом в Кузбассе

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в ледовом дворце «Кузбасс» обеспечили безопасность второго хоккейного матча полуфинала плей-офф чемпионата России мужской Суперлиги по хоккею с мячом между командами «Кузбасс» и «Водник» из города Архангельск. Хозяева одержали победу со счетом 5:2.

Безопасность проведения спортивного состязания обеспечили сотрудники вневедомственной охраны. Росгвардейцы оказывали содействие в охране правопорядка на стадионе и прилегающей к ледовому дворцу территории.

Всего на матче побывали более пяти тысяч болельщиков. Нарушений в ходе массового спортивного мероприятия не допущено.

Фото: Росгвардия