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Росгвардейцы обеспечили безопасность спортивных состязаний в Кузбассе

 В городах Кемеровской области подразделения Росгвардии осуществили охрану правопорядка спортивных мероприятий.

В Таштаголе при участии вневедомственной охраны прошли XX соревнования по горным лыжам и сноуборду имени Андрея Севенюка. Росгвардейцы обеспечили безопасность более 250 участников турнира.

 В Осинниках накануне под присмотром росгвардейцев состоялся второй этап борцовских соревнований «Лига борьбы Кузбасса», в котором приняли участие юные спортсмены с Кемеровской области.

 Кроме этого, в областном центре сотрудники вневедомственной охраны во взаимодействии с представителями органов внутренних дел следили за правопорядком во время 29 тура Чемпионата России 2023 – Pari Суперлига по волейболу.

  Благодаря слаженным действиям правоохранителей спортивные мероприятия прошли без нарушений и происшествий.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
Кемерово
Осинники
Таштагол
kuzbassnews.ru
22/03/2023
Спорт
Кемерово
Осинники
Таштагол

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