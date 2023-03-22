Росгвардейцы обеспечили безопасность спортивных состязаний в Кузбассе

В городах Кемеровской области подразделения Росгвардии осуществили охрану правопорядка спортивных мероприятий.

В Таштаголе при участии вневедомственной охраны прошли XX соревнования по горным лыжам и сноуборду имени Андрея Севенюка. Росгвардейцы обеспечили безопасность более 250 участников турнира.

В Осинниках накануне под присмотром росгвардейцев состоялся второй этап борцовских соревнований «Лига борьбы Кузбасса», в котором приняли участие юные спортсмены с Кемеровской области.

Кроме этого, в областном центре сотрудники вневедомственной охраны во взаимодействии с представителями органов внутренних дел следили за правопорядком во время 29 тура Чемпионата России 2023 – Pari Суперлига по волейболу.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей спортивные мероприятия прошли без нарушений и происшествий.

Фото: Росгвардия