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Росгвардейцы обеспечили безопасность волейбольного матча на новой спортивной арене

 В Кемерове прошел первый матч 11 тура Чемпионата России по волейболу на новом стадионе «Кузбасс-Арена». Безопасность спортсменов и болельщиков спортивного зрелища межу командами «Кузбасс» и «Динамо-ЛО» Ленинградской области обеспечили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Во взаимодействии с органами внутренних дел перед началом игры стражи правопорядка осуществили осмотр прилегающей территории и проверку нового здания. В ходе матча росгвардейцы следили за соблюдением общественного порядка на трибунах, обеспечив сохранность имущества посетителей и вверенного объекта.

 Нарушений не допущено. Первый матч кузбасской команды на новой арене завершился разгромом соперника со счетом 3:0.

Фото: Росгвардия

 

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
09/12/2022
Спорт
Кемерово
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