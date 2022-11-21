Росгвардейцы обеспечили правопорядок продовольственной ярмарки

Сегодня в Юрге на площади Советов прошла ежегодная продовольственная ярмарка. Для усиления нарядов полиции в мероприятии были задействована сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

В целях дополнительных мер безопасности маршруты патрулирования патрульных войск правопорядка были приближены к месту проведения ярмарки.

Жители и гости города смогли приобрести различные продовольственные товары производителей из Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. Кроме этого, для гостей была подготовлена концертная программа с привлечением танцевальных и вокальных коллективов города.

Нарушений и происшествий не допущено.

Фото: Росгвардия