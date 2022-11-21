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Росгвардейцы обеспечили правопорядок продовольственной ярмарки

 Сегодня в Юрге на площади Советов прошла ежегодная продовольственная ярмарка. Для усиления нарядов полиции в мероприятии были задействована сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

В целях дополнительных мер безопасности маршруты патрулирования патрульных войск правопорядка были приближены к месту проведения ярмарки.

 Жители и гости города смогли приобрести различные продовольственные товары производителей из Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. Кроме этого, для гостей была подготовлена концертная программа с привлечением танцевальных и вокальных коллективов города.

 Нарушений и происшествий не допущено.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
21/11/2022
Общество
Юрга
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