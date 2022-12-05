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Росгвардейцы обеспечивают безопасность Всероссийских соревнований по вольной борьбе в Кузбассе

 В городе Осинники проходят XXII Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы братьев Брайко. Для обеспечения общественного порядка и безопасности задействованы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Сегодня в осинниковском клубе вольной борьбы состоялось торжественное открытие, на котором присутствовали мер города и другие почётные гости. За призы легендарных братьев Брайко поборются около 200 борцов со всей России.

 В течение двух дней сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии будут обеспечивать безопасность спортсменов и зрителей, а также сохранность их имущества.

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
Осинники
kuzbassnews.ru
05/12/2022
Спорт
Осинники

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