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Росгвардейцы обеспечивают охрану общественного порядка на Кубке России по сноуборду

 В Таштаголе при содействии Росгвардии в охране правопорядка прошел очередной этап Кубка России по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом-гигант, параллельный слалом и сноуборд-кросс.

Во взаимодействии с представителями органов внутренних дел росгвардейцы обеспечили безопасность участников и гостей турнира на территории горнолыжного комплекса «Гора Туманная». На соревнования прибыли более 60 спортсменов из Кузбасса, Магаданской, Ленинградской, Тюменской, Новосибирской областей и Республики Татарстан. В целях профилактических мер были задействованы пешие патрули сотрудников вневедомственной охраны.

 Происшествий и нарушений за время проведения состязаний не допущено. По итогам соревнований три спортсмена из Кузбасса заняли призовые места в категории от 16 до 20 лет.

 

 

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
01/02/2023
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