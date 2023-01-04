Росгвардейцы оказали адресную помощь приюту для бездомных животных

В Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по доброй традиции в новогодние праздники навестили подопечных городского пункта временного пребывания бездомных животных и оказали волонтерам посильную помощь.

За многолетнюю дружбу с благотворительной организацией росгвардейцы стали одними из самых долгожданных гостей для ее четвероногих обитателей. На этот раз росгвардейцы проявили инициативу, очистив вольеры и территорию приюта от скопившегося снега. Женщины-волонтеры поблагодарили гостей за регулярную благотворительность. Заместитель командира взвода старший сержант Денис Губарев поздравил работниц с наступившим Новым годом, вручил сладкие подарки и пообещал продолжить помогать приюту.

В завершении благотворительной встречи гости навестили полюбившегося сторожевого пса по кличке Дед, который охраняет приют и всегда рад встречам со стражами правопорядка.

Фото: Росгвардия