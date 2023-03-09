Росгвардейцы оказали помощь молодой юргинской семье при пожаре

В Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали содействие в эвакуации молодой семьи, в квартире у которой случился пожар.

В дневное время на улице Строительной капитан Александр Солянкин, старший лейтенант Сергей Полтавский и Юрий Устюжанин заметили возгорание на балконе пятого этажа многоквартирного дома. Представители войск правопорядка вызвали на адрес пожарных МЧС России и немедленно отправились на помощь жильцам. Росгвардейцы помогли эвакуировать из квартиры семью с малолетними детьми в служебный автомобиль. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возникший на балконе пожар, предотвратив распространение огня.

Молодая семья поблагодарила росгвардейцев за отзывчивость, после чего смогла вернуться домой.

Фото: Росгвардия