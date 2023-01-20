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Росгвардейцы оказали содействие в обеспечении правопорядка на хоккейном матче в Кузбассе

 Накануне в кемеровском ЛДК региональные подразделения Росгвардии обеспечили безопасность очередного матча Чемпионата России по хоккею с мячом между командами «Кузбасс» и хабаровским «СКА-Нефтяник».

К охране правопорядка во взаимодействии с органами внутренних дел привлекались сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Стражи правопорядка осуществляли безопасность участников команд и болельщиков на трибунах, а также провели профилактические мероприятия на прилегающей территории к ледовому дворцу.

 Матч завершился без происшествий с уверенной победой хозяев со счетом 7:3.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
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Кемерово
kuzbassnews.ru
20/01/2023
Общество
Спорт
Кемерово

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