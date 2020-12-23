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Росгвардейцы оказывают помощь туристам горнолыжного курорта Шерегеш

        В горнолыжном поселке Шерегеш экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в составе прапорщика Сергея Тетерина и сержанта Павла Каташева помогли семейной паре из Иркутской области, попавшей в трудную дорожную ситуацию.

     На маршруте патрулирования росгвардейцы заметили внедорожник, который увяз в сугробе. Водитель не мог самостоятельно выбраться из снежного плена, создавая препятствие для проезжающего мимо транспорта. Предложив помощь, росгвардейцы взяли на буксир автомобиль иркутян. Соблюдая меры безопасности, росгвардейцы вывезли иномарку на ровный участок дороги, после чего туристы смогли продолжить путь домой.

     Семейная пара поблагодарила росгвардейцев за помощь и пожелала им успехов на службе.

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kuzbassnews.ru
23/12/2020
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