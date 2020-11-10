Росгвардейцы по горячим следам разыскали похитителя дамской сумки

В Анжеро-Судженске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны обнаружил и задержал подозреваемого в грабеже.

За помощью к стражам правопорядка обратилась 42-летняя местная жительница. По предварительной информации, горожанка возвращалась домой по улице Урицкого, когда к ней приблизился неизвестный и попросил сделать телефонный звонок. Получив отказ, злоумышленник вырвал из ее рук женскую сумку, в которой находились денежные средства в размере 1 000 рублей и личные вещи, после чего скрылся. Потерпевшая сразу же сообщила по телефону о случившемся в полицию.

Росгвардейцы установили особые приметы налетчика, который был одет в куртку с красными вставками, а затем приступили к поиску по горячим следам. В ходе патрулирования стражи правопорядка заметили подозрительного мужчину, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться, но был задержан. Им оказался ранее судимый за кражу 27-летний местный житель. В ходе досмотра у него была обнаружена похищенная вещь.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам правоохранительных органов. Имущество изъято и возвращено владелице.