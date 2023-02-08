Росгвардейцы по горячим следам задержали подозреваемую в грабеже

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемую грабительницу, которая пыталась сбыть в ломбарде похищенный смартфон.

В дневное время задействованные в единой системе дислокации наряды Росгвардии получили информацию с приметами подозреваемой рецидивистки в совершении грабежа. В ходе поисковых мероприятий стражи правопорядка задержали в одном из городских ломбардов ранее неоднократно судимую 30 летнюю местную жительницу, которая пыталась сбыть похищенный у горожанки смартфон.

По предварительной информации, задержанная женщина в многоквартирном доме обратилась к 47-летней соседке с просьбой воспользоваться ее телефоном для совершения звонка. Заполучив в руки смартфон, злоумышленница скрылась, а потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную рецидивистку сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество возвращено владелице.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия