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Росгвардейцы по приметам разыскали серийного магазинного вора

 В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по приметам обнаружил и задержал рецидивиста, подозреваемого в серии хищений товара из городских торговых точек на сумму около 18 000 рублей.

 На маршруте патрулирования улицы Горького росгвардейцы заметили прохожего, подходящего под описание разыскиваемого в краже, и остановили для проверки личности. Им оказался неоднократно судимый 39-летний местный житель, находящийся в оперативном розыске.

 По предварительной информации, подозреваемый в мае текущего года из магазина бытовой электроники похитил три беспроводных колонки на общую сумму более 15 000 рублей, после чего скрылся. Кроме этого, злоумышленник причастен к краже товара из продуктового магазина. Установить личность удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали действия похитителя.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
18/06/2021
Происшествия
Анжеро-Судженск

Новости Кузбасса

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