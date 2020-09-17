Росгвардейцы поблагодарили кемеровчанина, который выдал найденный пистолет

В городе Ленинск-Кузнецкий к инспекторам лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии обратился 35-летний житель областного центра. Кемеровчанин рассказал, что несколько дней назад обнаружил неизвестное оружие на лавочке в одном из дворов родного города и забрал находку с собой.
После этого мужчина отправился в Ленинск-Кузнецкий навестить своих родителей, которым рассказал о случившемся. Родственники знали из СМИ о проводимой в регионе профилактической операции и посоветовали сыну добровольно выдать находку стражам порядка. Кемеровчанин отнес оружие в ближайший отдел лицензионно-разрешительной работы.
Инспекторы Росгвардии поблагодарили кемеровчанина за гражданский поступок. По предварительной информации, выданным оружием является газовый пистолет немецкого производства. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой мужчине может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.
Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!
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