Росгвардейцы поблагодарили кузбассовца за гражданский поступок

В Ленинске-Кузнецком 19-летний местный житель выдал стражам правопорядка найденный револьвер.

По словам молодого человека, во время уборки в доме покойного отца он обнаружил шкатулку, в котором находился предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Кузбассовец знал из СМИ, как поступать в подобном случае, поэтому сразу же отнес находку правоохранителям.

По предварительной информации, выданным предметом является стартовый пистолет револьверного типа, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выражают благодарность молодому человеку за гражданский поступок. В настоящий момент по данному факту поводится проверка, по результату которой житель Ленинска-Кузнецкого может получить денежное вознаграждение до 1 500 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчаые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Всего с начала года кузбассовцы выдали стражам правопорядка 76 единиц незарегистрированного оружия и более 2,5 тысяч боеприпасов.