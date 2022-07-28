Росгвардейцы поблагодарили кузбассовца за гражданский поступок

В Мариинске 60-летний местный житель выдал росгвардейцам найденный обрез.

По словам мужчины, во время заготовки веников в пригороде города он обнаружил сверток, в котором находился предмет, конструктивно схожий с обрезом. Являясь владельцем оружия, мужчина знал, как поступить с находкой, и принес предмет правоохранителям.

По предварительной информации, выданным предметом является обрез нарезного оружия, который имеет в своём составе систему и элементы легендарной винтовки Мосина. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выражают благодарность горожанину за гражданский поступок. В настоящий момент по данному факту поводится проверка, по результату которой мужчина может получить денежное вознаграждение до 2 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Всего с начала года кузбассовцы добровольно выдали правоохранителям 84 единицы незаконного оружия и более 2,6 тысяч боеприпасов.

Фото: Росгвардия