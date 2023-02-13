Росгвардейцы поблагодарили московского пенсионера за гражданский поступок в Кузбассе

Кузбасские инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выражают признательность жителю Москвы, который добровольно выдал незаконное оружие.

По предварительной информации, 61-летний москвич во время разбора вещей в родительском доме в Полысаево обнаружил неизвестное ружье, которое могло принадлежать его покойному отцу. Зная, что за незаконное хранение оружия предусмотрена ответственность вплоть до уголовной, мужчина решил сдать находку правоохранителям. Выданным образцом является незарегистрированное двуствольное охотничье ружье советского производства. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

В минувшем году кузбассовцы добровольно выдали правоохранителям 126 единиц незаконного арсенала.

Фото: Росгвардия