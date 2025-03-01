Росгвардейцы поблагодарили жителя Кузбасса за добровольную выдачу боеприпасов

В Березовском 52-летний местный житель проявил гражданскую ответственность и передал правоохранителям опасную находку, обнаруженную на кладбище в Яшкинском округе.

Инспектор лицензионно-разрешительной работы Росгвардии получил информацию от частного охранника о подозрительных предметах. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и органов внутренних дел, которые приняли от мужчины сумку с боеприпасами. Среди изъятых предметов находилось более 100 патронов различного калибра, сигнальные ракеты с пусковым устройством, макет ручной гранаты, пиротехническое средство, а также два пневматических пистолета.

Осознавая возможную опасность арсенала и правовые последствия незаконного хранения боеприпасов, мужчина принял ответственное решение и добровольно передал находку в правоохранительные органы.

Представитель Росгвардии поблагодарил частного охранника за проявленную бдительность. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия