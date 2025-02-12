Росгвардейцы поддержали ветерана тыла из Кузбасса, помогая с хозяйственными заботами

В Анжеро-Судженске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии навестили 95-летнюю труженицу тыла ветерана Великой Отечественной войны Елизавету Степановну Закирову. Визит состоялся в рамках сложившейся традиции, в рамках которой росгвардейцы регулярно оказывают поддержку пожилой женщине, проживающей в частном доме.

Хотя в повседневной жизни Елизавете Степановне помогает социальный работник, справляться с последствиями сильного снегопада оказалось непросто. Женщина обратилась за помощью к своим постоянным помощникам - сотрудникам Росгвардии. Стражи правопорядка очистили территорию от снега, провели необходимые ремонтные работы по дому, проявив заботу и внимание к пожилой горожанке.

Помимо помощи по хозяйству, сотрудники Росгвардии провели профилактическую беседу о мерах безопасности. Они напомнили ветерану о рисках, связанных с мошенничеством, и дали рекомендации, как обезопасить себя от возможных угроз.

«Для нас это не только забота о поколении победителей, выстоявших войну, но и важный аспект воспитания молодых сотрудников. Мы стремимся привлекать их к таким мероприятиям, чтобы они могли лично услышать рассказы очевидцев тех лет и понять, какой ценой была добыта Победа», – отметил начальник анжеро-судженского филиала вневедомственной охраны Росгвардии майор Павел Сухинин.

В свою очередь, Елизавета Степановна тепло поблагодарила росгвардейцев за внимание и заботу: «От души благодарю за хорошую помощь, будьте здоровы и никогда не болейте!»

Во время войны, будучи совсем молодой, Елизавета Степановна трудилась наравне со взрослыми в одном из колхозов в Юрге, внося свой вклад в Победу над фашизмом. Сегодня ее подвиг и трудовая доблесть остаются примером стойкости и самоотверженности для новых поколений.

Фото: Росгвардия