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Росгвардейцы помогли автолюбительнице в трудной дорожной ситуации

 В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии откликнулся на призыв о помощи местной жительницы, которая не смогла завести машину.

В вечернее время на маршруте патрулирования к стражам правопорядка обратилась гражданка, которая пояснила, что не может завести свой автомобиль «ВАЗ-2107», что отвезти ребенка домой со школы. Стражи правопорядка оперативно установили причину неисправности, которой послужил разряженный аккумулятор, и помогли запустить двигатель.

 Горожанка поблагодарила росгвардейцев за помощь и продолжила поездку.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
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kuzbassnews.ru
24/11/2022
Общество
Юрга
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