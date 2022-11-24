Росгвардейцы помогли автолюбительнице в трудной дорожной ситуации

В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии откликнулся на призыв о помощи местной жительницы, которая не смогла завести машину.

В вечернее время на маршруте патрулирования к стражам правопорядка обратилась гражданка, которая пояснила, что не может завести свой автомобиль «ВАЗ-2107», что отвезти ребенка домой со школы. Стражи правопорядка оперативно установили причину неисправности, которой послужил разряженный аккумулятор, и помогли запустить двигатель.

Горожанка поблагодарила росгвардейцев за помощь и продолжила поездку.

Фото: Росгвардия