Росгвардейцы помогли автомобилисту выбраться из снежного плена в Кузбассе

В Мариинске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержанта Алексея Штарева и старшего сержанта Александра Оленича помогли кузбассовцу, попавшему в трудную дорожную ситуацию.

В утреннее время на маршруте патрулирования росгвардейцы заметили увязший в снегу легковой автомобиль «Тойота Витц», водитель которого не мог самостоятельно выбраться из снежного плена. Стражи правопфорядка предложили автолюбителю свою помощь, после чего вызволили иномарку горожанина на безопасный участок, используя буксировочный трос.

Мужчина поблагодарил росгвардейцев за отзывчивость, после чего отправился в путь на работу.

Фото: Росгвардия