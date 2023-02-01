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Росгвардейцы помогли автомобилисту выбраться из снежного заноса

 Юргинские сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии помогли водителю, который съехал с автотрассы.

В дневное время на трассе Кемерово – Юрга стражи правопорядка заметили автомобиль «Лада Приора», который съехал с дороги, угодив в снежный занос. Убедившись, что водитель не пострадал, росгвардейцы предложили помощь водителю. Выяснилось, что житель Юрги двигался в сторону областного центра, но не справился с управлением. В результате росгвардейцы вытолкали автомобиль с водителем на твердую поверхность проезжей части.

 Мужчина поблагодарил стражей правопорядка за отзывчивость, после чего продолжил свой путь.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
01/02/2023
Общество
Юрга
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