Росгвардейцы помогли автовладельцу выбраться из снежного плена

В Анжеро-Судженск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в составе лейтенанта Сергея Краснодемского и сержантов Дмитрия Третьякова и Ивана Григорьева помог местному жителю, попавшему в трудную дорожную ситуацию.
При патрулировании улицы Солнечная росгвардейцы заметили мужчину, который пытался остановить проезжающие мимо авто, а также автомобиль «Киа Рио», увязший в снегу неподалеку от кузбассовца. Стражи правопорядка остановились и предложили помощь 40-летнему автовладельцу. Тогда мужчина рассказал, что неудачно свернул с основной дороги во двор и застрял в снегу. Росгвардейцы оценили ситуацию и, соблюдая меры безопасности, помогли вытолкнуть транспорт горожанина на ровный участок дороги.
Кузбассовец поблагодарил росгвардейцев за помощь и пожелал им успехов на службе, после чего бойцы поздравили гражданина с Новым годом и вернулись к патрулированию городских улиц.
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