Росгвардейцы помогли эвакуировать людей на пожаре в Новокузнецке

В южной столице Кузбасса экипажи вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Михаила Егоркина, старшего сержанта Дмитрий Шишкина, сержанта Алексея Федякина и младшего сержанта Владислава Михайлова оказали содействие сотрудникам МЧС России в эвакуации людей из горящего трехэтажного дома.

В минувшее воскресенье вечером на маршруте патрулирования улицы Ленина росгвардейцы заметили во дворе пожарный расчет и проследовали за спасателями для выяснения обстоятельств. Стражи правопорядка выяснили о пожаре на первом этаже многоквартирного дома, в котором сотрудники МЧС уже приступили к эвакуации жильцов верхних этажей и борьбе с огнем. Росгвардейцы стали оказывать помощь гражданам, покидавшим свои квартиры. В результате стражи правопорядка помогли эвакуироваться восьми местным жителям, в том числе двоим несовершеннолетним. Всего при пожаре было спасено 14 человек.

После ликвидации спасателями угрозы огня и убедившись в безопасности граждан, наряд Росгвардии вернулся на маршрут патрулирования.