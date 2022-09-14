Росгвардейцы помогли горожанке отыскать шестилетнего сына

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Владимира Макаренко и прапорщика Эльдара Сафина помог женщине отыскать пропавшего малыша.

В дневное время к росгвардейцам на маршруте патрулирования обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже сына. Записав приметы мальчика, стражи правопорядка вскоре заметили подходящего под описание ребенка в городском парке на улице Луначарского. Малыш вопреки наставлению матери отправился туда с друзьями.

Росгвардейцы обеспечили безопасность ребенку до прибытия сотрудников ПДН, после чего помогли ему вернуться домой.

Фото: Росгвардия