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Росгвардейцы помогли горожанке отыскать шестилетнего сына

 В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Владимира Макаренко и прапорщика Эльдара Сафина помог женщине отыскать пропавшего малыша.

В дневное время к росгвардейцам на маршруте патрулирования обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже сына. Записав приметы мальчика, стражи правопорядка вскоре заметили подходящего под описание ребенка в городском парке на улице Луначарского. Малыш вопреки наставлению матери отправился туда с друзьями.

 Росгвардейцы обеспечили безопасность ребенку до прибытия сотрудников ПДН, после чего помогли ему вернуться домой.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
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Топки
kuzbassnews.ru
14/09/2022
Общество
Происшествия
Топки
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