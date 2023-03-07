Росгвардейцы помогли горожанке в трудной дорожной ситуации

В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Вячеслава Караджяна и сержанта Максима Борисова помогли местной жительнице вытолкать автомобиль на безопасный участок дороги.

В вечернее время на маршруте патрулирования на улице Новой росгвардейцы обнаружили легковой автомобиль, который увяз в снежной колее. В салоне находилась женщина, автомобиль которой не только буксовал при каждой попытке владелицы сдвинуться с места, но и создавал преграду для движения других транспортных средств.

Росгвардейцы вытолкали автомобиль горожанки на дорогу и поздравили автолюбительницу с приближающимся Международным женским днем. Юргинка поблагодарила стражей правопорядка, после чего экипаж вернулся на маршрут патрулирования.

Фото: Росгвардия