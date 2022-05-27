Росгвардейцы помогли горожанке вернуть похищенную банковскую карту

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого, который совершал покупки при помощи чужой банковской карты.

За помощью к правоохранителям обратилась 27-летняя местная жительница, сообщившая, что утратила карту мужа, к которому стали приходить на телефон СМС-оповещения о списании денежных средств. Росгвардейцы получили описание злоумышленника, который расплатился чужой кредиткой в нескольких магазинах города, и приступили к поискам. В результате топкинские стражи правопорядка на маршруте патрулирования по приметам задержали разыскиваемого мужчину. Им оказался ранее судимый за кражу 33-летний местный житель, у которого находилось утраченное платежное средство.

По предварительной информации, задержанный нашел банковскую карту на одной из улиц и стал оплачивать с ее помощью покупки в магазинах. Мужчина успел приобрести товар на сумму более 1 000 рублей. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Платежное средство возвращено владельцу.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что найденные вещи следует возвращать собственнику. Если такого найти не представляется возможным, о находке нужно сообщить в полицию или в орган местного самоуправления. В противном случае за кражу предусмотрена уголовная ответственность.